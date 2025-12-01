Un Noël à Royan Concert de Timéo Royan
Un Noël à Royan Concert de Timéo
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-29 17:00:00
fin : 2025-12-29
2025-12-29
La voix parlée et chantée de Mufasa dans le nouveau film Disney Le Roi Lion.
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
English :
The spoken and sung voice of Mufasa in the new Disney film The Lion King.
L’événement Un Noël à Royan Concert de Timéo Royan a été mis à jour le 2025-12-05 par Mairie de Royan