Unidivers

Un Noël à Royan Concert Dylan Lapassade Royan samedi 27 décembre 2025.

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-27 17:00:00
2025-12-27

Entre pop, folk et chanson française, Dylan séduit le public par sa voix sincère et ses textes touchants.
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 

English :

Between pop, folk and French chanson, Dylan seduces audiences with his sincere voice and touching lyrics.

German :

Zwischen Pop, Folk und französischem Chanson verführt Dylan das Publikum mit seiner aufrichtigen Stimme und seinen berührenden Texten.

Italiano :

A metà strada tra pop, folk e chanson francese, Dylan affascina il pubblico con la sua voce sincera e i suoi testi toccanti.

Espanol :

A medio camino entre el pop, el folk y la chanson francesa, Dylan cautiva al público con su voz sincera y sus letras conmovedoras.

L’événement Un Noël à Royan Concert Dylan Lapassade Royan a été mis à jour le 2025-11-03 par Mairie de Royan