Un Noël à Royan Concert Dylan Lapassade Royan samedi 27 décembre 2025.
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-27 17:00:00
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Entre pop, folk et chanson française, Dylan séduit le public par sa voix sincère et ses textes touchants.
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
English :
Between pop, folk and French chanson, Dylan seduces audiences with his sincere voice and touching lyrics.
German :
Zwischen Pop, Folk und französischem Chanson verführt Dylan das Publikum mit seiner aufrichtigen Stimme und seinen berührenden Texten.
Italiano :
A metà strada tra pop, folk e chanson francese, Dylan affascina il pubblico con la sua voce sincera e i suoi testi toccanti.
Espanol :
A medio camino entre el pop, el folk y la chanson francesa, Dylan cautiva al público con su voz sincera y sus letras conmovedoras.
