Un Noël à Royan Concert Hugo Le Garrec Royan
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Le jeune chanteur royannais représente l’essence même du rock alternatif pop, avec une folie qui vous emportera dans son univers.
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
English :
The young singer from Royan represents the very essence of alternative rock pop, with a madness that will sweep you away into his world.
German :
Der junge Sänger aus Royan repräsentiert die Essenz des Alternative-Pop-Rocks mit einer Verrücktheit, die Sie in seine Welt entführen wird.
Italiano :
Questo giovane cantante di Royan rappresenta l’essenza stessa del rock alternativo e del pop, con una follia che vi travolgerà nel suo mondo.
Espanol :
Este joven cantante de Royan representa la esencia misma del rock y el pop alternativos, con una locura que te arrastrará a su mundo.
