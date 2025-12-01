Un Noël à Royan Concours “La tour LEGO® la plus haute” Royan

Un Noël à Royan Concours “La tour LEGO® la plus haute”

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

2025-12-17

Qui réussira à bâtir la tour la plus haute ? Ce défi, ouvert à tous les âges et en binôme, promet un moment aussi amusant que spectaculaire !

Animé par Yann et Anaïs, couple emblématique de Lego Masters

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56

English :

Who will succeed in building the tallest tower? This challenge, open to all ages and in pairs, promises to be as much fun as it is spectacular!

Hosted by Yann and Anaïs, the emblematic Lego Masters couple

German :

Wer schafft es, den höchsten Turm zu bauen? Diese Herausforderung, die für alle Altersgruppen offen ist und in Zweiergruppen durchgeführt wird, verspricht einen ebenso lustigen wie spektakulären Moment!

Moderiert von Yann und Anaïs, dem symbolträchtigen Paar der Lego Masters

Italiano :

Chi riuscirà a costruire la torre più alta? Questa sfida, aperta a tutte le età e a coppie, promette di essere tanto divertente quanto spettacolare!

Ospitati da Yann e Anaïs, l’emblematica coppia di Lego Masters

Espanol :

¿Quién conseguirá construir la torre más alta? Este desafío, abierto a todas las edades y por parejas, promete ser tan divertido como espectacular

Presentado por Yann y Anaïs, la emblemática pareja de Lego Masters

