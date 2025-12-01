Un Noël à Royan Grand tournoi de Noël LEGO®

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 17:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Le grand rendez-vous des passionnés ! 10 équipes de 4 s’affronteront au fil de plusieurs épreuves créatives pour accéder à la grande finale. Les défis seront révélés au fur et à mesure du tournoi… suspense garanti !

.

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56

English :

The big event for enthusiasts! 10 teams of 4 will compete in a series of creative challenges to reach the grand final. Challenges will be revealed as the tournament progresses? guaranteed suspense!

German :

Das große Treffen der Fans! 10 Viererteams treten in verschiedenen kreativen Herausforderungen gegeneinander an, um ins große Finale zu gelangen. Die Herausforderungen werden im Laufe des Turniers bekannt gegeben Spannung garantiert!

Italiano :

Il grande evento per gli appassionati! 10 squadre di 4 persone si sfideranno in una serie di sfide creative per raggiungere il gran finale. Le sfide saranno svelate man mano che il torneo procede? suspense garantita!

Espanol :

¡El gran acontecimiento para los entusiastas! 10 equipos de 4 personas competirán en una serie de desafíos creativos para llegar a la gran final. Los retos se irán desvelando a medida que avance el torneo… ¡suspense garantizado!

L’événement Un Noël à Royan Grand tournoi de Noël LEGO® Royan a été mis à jour le 2025-11-03 par Mairie de Royan