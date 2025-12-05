Un Noël à Royan Iauguration Royan
Un Noël à Royan Iauguration Royan vendredi 5 décembre 2025.
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
18h00 ouverture
18h30 inauguration d’Un Noël à Royan et de ses illuminations
19h00 concert de Timéo, la voix parlée et chantée à Mufasa dans le nouveau film Disney Le Roi Lion.
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
English :
6:00 pm: opening
6:30pm: inauguration of Un Noël à Royan and its illuminations
7:00 pm: concert by Timéo, the spoken and sung voice of Mufasa in the new Disney film The Lion King.
German :
18.00 Uhr: Eröffnung
18.30 Uhr: Einweihung von Un Noël à Royan und seiner Beleuchtung
19.00 Uhr: Konzert von Timéo, der Sprech- und Singstimme von Mufasa im neuen Disney-Film Der König der Löwen.
Italiano :
18.00: Apertura
18.30: inaugurazione di Un Noël à Royan e delle sue luminarie
ore 19.00: concerto di Timéo, voce parlata e cantata di Mufasa nel nuovo film Disney Il Re Leone.
Espanol :
18.00 h: Inauguración
18.30 h: Inauguración de Un Noël à Royan y sus iluminaciones
19.00 h: concierto de Timéo, la voz hablada y cantada de Mufasa en la nueva película de Disney El Rey León.
