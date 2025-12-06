Un Noël à Royan Les Feux Enchantés

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06 2025-12-20

Les Feux Enchantés, le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année, perpétuent la tradition avec éclat et magie !

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56

Les Feux Enchantés, the not-to-be-missed event of the festive season, perpetuates the tradition with sparkle and magic!

Les Feux Enchantés, der unumgängliche Termin für die Weihnachtsfeiertage, setzt die Tradition mit Glanz und Magie fort!

Les Feux Enchantés, l’evento imperdibile delle feste, perpetua la tradizione con scintille e magia!

Les Feux Enchantés, la cita ineludible de las fiestas, perpetúa la tradición con brillo y magia

L’événement Un Noël à Royan Les Feux Enchantés Royan a été mis à jour le 2025-11-03 par Mairie de Royan