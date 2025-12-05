Un Noël à Royan Royan
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-05
fin : 2025-01-04
2025-12-05
Il était une fois…
Un Noël à Royan…
La plage où les rêves se réalisent…
La plage où les grains de sable se transforment en flocons…
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
English :
Once upon a time…
A Christmas in Royan…
The beach where dreams come true?
The beach where grains of sand turn into snowflakes?
German :
Es war einmal …
Ein Weihnachtsfest in Royan…
Der Strand, an dem Träume wahr werden?
Der Strand, an dem sich Sandkörner in Schneeflocken verwandeln?
Italiano :
C’era una volta…
Un Natale a Royan…
La spiaggia dove i sogni diventano realtà?
La spiaggia dove i granelli di sabbia diventano fiocchi di neve?
Espanol :
Érase una vez…
Una Navidad en Royan…
¿La playa donde los sueños se hacen realidad?
¿La playa donde los granos de arena se convierten en copos de nieve?
