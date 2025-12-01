Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-26

Revivez la magie des soirées estivales avec les Royan Winter Show ! Rejoignez-nous pour vivre une soirée inoubliable au Village de Noël !
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 

Relive the magic of summer evenings with the Royan Winter Show! Join us for an unforgettable evening in the Christmas Village!

Erleben Sie den Zauber der Sommerabende mit der Royan Winter Show! Erleben Sie mit uns einen unvergesslichen Abend im Weihnachtsdorf!

Rivivete la magia delle serate estive con il Royan Winter Show! Unitevi a noi per una serata indimenticabile nel Villaggio di Natale!

¡Reviva la magia de las noches de verano con el Espectáculo de Invierno de Royan! ¡Acompáñenos en una velada inolvidable en el Pueblo Navideño!

L’événement Un Noël à Royan Royan Winter Show Royan a été mis à jour le 2025-11-03 par Mairie de Royan