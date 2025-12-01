Un Noël à Royan Royan Winter Show Royan
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-26
2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26
Revivez la magie des soirées estivales avec les Royan Winter Show ! Rejoignez-nous pour vivre une soirée inoubliable au Village de Noël !
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
English :
Relive the magic of summer evenings with the Royan Winter Show! Join us for an unforgettable evening in the Christmas Village!
German :
Erleben Sie den Zauber der Sommerabende mit der Royan Winter Show! Erleben Sie mit uns einen unvergesslichen Abend im Weihnachtsdorf!
Italiano :
Rivivete la magia delle serate estive con il Royan Winter Show! Unitevi a noi per una serata indimenticabile nel Villaggio di Natale!
Espanol :
¡Reviva la magia de las noches de verano con el Espectáculo de Invierno de Royan! ¡Acompáñenos en una velada inolvidable en el Pueblo Navideño!
