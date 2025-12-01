Un Noël à Saint-Georges-de-Didonne

Centre ville Marché Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

Date(s) :

2025-12-20

NOËL VERSION SAINT-GEORGES La magie de Noël s’installe à Saint-Georges-de-Didonne pour une journée festive, gourmande et pleine de surprises ! Venez partager ce moment unique en famille ou entre amis!

.

Centre ville Marché Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

CHRISTMAS VERSION SAINT-GEORGES: The magic of Christmas takes over Saint-Georges-de-Didonne for a festive, gourmet day full of surprises! Come and share this unique moment with family and friends!

L’événement Un Noël à Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-11-29 par Royan Atlantique