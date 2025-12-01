Un Noël à Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne
Centre ville Marché Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 17:30:00
2025-12-20
NOËL VERSION SAINT-GEORGES La magie de Noël s’installe à Saint-Georges-de-Didonne pour une journée festive, gourmande et pleine de surprises ! Venez partager ce moment unique en famille ou entre amis!
+33 5 46 08 21 00
English :
CHRISTMAS VERSION SAINT-GEORGES: The magic of Christmas takes over Saint-Georges-de-Didonne for a festive, gourmet day full of surprises! Come and share this unique moment with family and friends!
