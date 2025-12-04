Un Noël au Pouldu Clohars-Carnoët

Un Noël au Pouldu

Parvis du centre d’interprétation 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-19

Cette année, dans le cadre d’Un Noël au Pouldu , une patinoire synthétique sera installée sur l’esplanade Marie Henry (parvis du centre d’interprétation). Diverses animations sportives, ludiques et conviviales y seront également organisées.

Sur la place Gauguin, des décorations de noël et des projections lumineuse sur la façade de l’hôtel Les Bains seront mise en place.

Programme complet

Vendredi 19 décembre

À partir de 8h Bain de mer spirituel au lever du jour plage des Grands-Sables gratuit plus d’information au 06 62 21 62 31

À partir de 14h Balade en poneys 3€ la balade

17h Ouverture officielle de la patinoire * au public

Jeux géants sur l’esplanade du GAP

Présence du sauna mobile “Wild Sauna Popaïan”, de “Pouldu Crêpes”, ainsi que d’une buvette et stand de gâteaux animés par les jeunes du Balafenn

Présence du Père Noël en soirée

À partir de 19h Soirée jeux au Bar de la Plage en partenariat avec la ludothèque

Samedi 20 décembre

À partir de 8h Bain de mer spirituel au lever du jour plage des Grands-Sables gratuit plus d’information au 06 62 21 62 31

À partir de 14h Balade en poneys 3€ la balade

De 14h à 22h Ouverture de la patinoire au public

Après-midi Animations sur et autour de la patinoire, encadrées par le service des sports et le service jeunesse

Présence continue du sauna mobile “Wild Sauna Popaïan”, de “Pouldu Crêpes”, ainsi que d’une buvette et stand de gâteaux animés par les jeunes du Balafenn

Présence du Père Noël en soirée

Dimanche 21 décembre

À partir de 8h Bain de mer spirituel au lever du jour plage des Grands-Sables gratuit plus d’information au 06 62 21 62 31

À partir de 14h Balade en poneys 3€ la balade

Matin Le traditionnel “Bain de la mor” organisé par Les Givrés du Pouldu, avec sauna et boissons chaudes

14h à 22h Patinoire * ouverte au public, avec animations sportives et ludiques proposées par les services municipaux

Présence du sauna mobile “Wild Sauna Popaïan”, de “Pouldu Crêpes”, ainsi que d’une buvette et stand de gâteaux animés par les jeunes du Balafenn

Présence du Père Noël en soirée

Lundi 22 décembre

À partir de 8h Bain de mer spirituel au lever du jour plage des Grands-Sables gratuit plus d’information au 06 62 21 62 31

À partir de 14h Balade en poneys 3€ la balade

14h à 22h Patinoire * ouverte au public, avec animations sportives et ludiques proposées par les services municipaux

Présence du sauna mobile “Wild Sauna Popaïan”, de “Pouldu Crêpes”, ainsi que d’une buvette et stand de gâteaux animés par les jeunes du Balafenn

Présence du Père Noël en soirée

Mardi 23 décembre

À partir de 8h Bain de mer spirituel au lever du jour plage des Grands-Sables gratuit plus d’information au 06 62 21 62 31

À partir de 14h Balade en poneys 3€ la balade

14h à 18h Patinoire * ouverte au public, avec animations sportives et ludiques proposées par les services municipaux

Présence du sauna mobile “Wild Sauna Popaïan”, de “Pouldu Crêpes”, ainsi que d’une buvette et stand de gâteaux animés par les jeunes du Balafenn

Présence du Père Noël en soirée

Clôture des animations à 18h

Durant toute la période, le centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu sera ouvert de 10h30 à 18h.

* Une participation de 2€ (pour 30min) sera demandée aux participants pour la location des patins à glace. .

Parvis du centre d’interprétation 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

English :

L’événement Un Noël au Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-12-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS