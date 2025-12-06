Un Noël autour du Monde Montée Du Puech Salon-de-Provence

Un Noël autour du Monde

Samedi 6 décembre 2025 de 13h à 18h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 13:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Entre musique et voyages autour du monde, le château de l’Empéri emmène les enfants fêter Noël aux quatre coins du globe !

Lors de sa tournée à travers le monde, le Père Noël et ses rennes rencontrent toutes les cultures. Alors pour en découvrir certaines, le temps d’un après-midi, les enfants prennent part à ce voyage avec des musiciens qui chantent Noël dans toutes les langues, mais aussi un spectacle de Noël où le héros Symbolio rencontre le Père Noël… en Inde !

A ce voyage féerique, d’autres animations complètent le programme

– Des courses de lutins

– Des ateliers de décorations de sapins et de création de sacs à confiseries

– Un arbre à rêves pour déposer ses souhaits

– Des stands de maquillage et de photo

– Dégustations de boissons chaudes et de biscuits de Noël.



À partir de 3 ans | Toutes les animations sont accessibles avec un ticket d’entrée unique sauf les boissons et les biscuits.



_____________________________________________________________



INFORMATIONS AVEC SPECTACLE



Le musée et les cours du château fêtent Noël ! 5 créneaux horaires sont disponibles, mais attention, les places sont limitées…



Pour chaque inscription, un livret jeu est offert pour permettre aux familles de redécouvrir le musée de l’Empéri, ses collections et ses surprises. Dans la cour, un arbre à vœux a poussé, et une guitare et un accordéon chantent Noël dans toutes les langues. Sous les arcades et dans les salles du musée, ateliers de décorations de sapin, stand maquillage et stand photo, dégustation de boissons chaudes ou de biscuits de Noël, attendent petits et grands.



Les tickets avec adulte payant (13h, 14h30 et 16h) bénéficieront en supplément d’une visite guidée pour retrouver le lutin de Noël, et d’un spectacle inédit dès 3 ans. Les marionnettes indiennes du kathputli racontent l’histoire du héros Symbolio qui rencontre le Père-Noël… en Inde ! Un spectacle envoûtant pour offrir une rêverie pleine de couleur, de sons et de sens.



Samedi 6 décembre, entre musique et voyages autour du monde, le château de l’Empéri emmène les enfants fêter Noël aux quatre coins du globe.



* Dégustations de chocolat chaud et de biscuits à 4 euros supplémentaire par goûter complet.



3 créneaux avec spectacle et visite guidée (4€ enf, 6€/adulte) jauge à 40 enfants par créneau (adulte illimité)



13h début du spectacle à 13h15 départ de la visite guidée à 14h



14h30 début du spectacle à 14h45 départ de la visite guidée à 15h30



16h début du spectacle à 16h15 départ de la visite guidée à 17h



____________________________________________________________



INFORMATIONS SANS SPECTACLE



Le musée et les cours du château fêtent Noël ! 5 créneaux horaires sont disponibles, mais attention, les places sont limitées…



Pour chaque inscription, un livret jeu est offert pour permettre aux familles de redécouvrir le musée de l’Empéri, ses collections et ses surprises. Dans la cour, un arbre à vœux a poussé, et une guitare et un accordéon chantent Noël dans toutes les langues. Sous les arcades et dans les salles du musée, ateliers de décorations de sapin, stand maquillage et stand photo, dégustation de boissons chaudes ou de biscuits de Noël, attendent petits et grands.



Samedi 6 décembre, entre musique et voyages autour du monde, le château de l’Empéri emmène les enfants fêter Noël aux quatre coins du globe.



* Dégustations de chocolat chaud et de biscuits à 4 euros supplémentaire par goûter complet.



– 2 créneaux sans spectacle (4€ enf, adulte gratuit) jauge à 50 enfants par créneau (adulte illimité)



13h30 accès libre aux ateliers, visite du musée en autonomie avec le livret jeu



15h30 accès libre aux ateliers, visite du musée en autonomie avec le livret jeu .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Between music and journeys around the world, the Château de l?Empéri takes children to celebrate Christmas in the four corners of the globe!

German :

Zwischen Musik und Reisen um die Welt nimmt das Château de l’Empéri die Kinder mit, um Weihnachten in allen Ecken der Welt zu feiern!

Italiano :

Tra musica e viaggi intorno al mondo, lo Château de l’Empéri porta i bambini a festeggiare il Natale ai quattro angoli del globo!

Espanol :

Entre música y viajes alrededor del mundo, el Château de l’Empéri lleva a los niños a celebrar la Navidad en los cuatro puntos cardinales

L’événement Un Noël autour du Monde Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence