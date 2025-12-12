Un Noël culturel le musée des Beaux-Arts vous ouvre ses portes gratuitement

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Profitez d’un moment de culture en famille au Musée des Beaux-Arts, gratuitement durant toutes les vacances !

.

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 45 80 musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr

English :

Enjoy a moment of culture with the whole family at the Musée des Beaux-Arts, free of charge throughout the vacations!

L’événement Un Noël culturel le musée des Beaux-Arts vous ouvre ses portes gratuitement Chartres a été mis à jour le 2025-12-09 par OT CHARTRES