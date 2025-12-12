Un Noël culturel le musée des Beaux-Arts vous ouvre ses portes gratuitement Chartres
Un Noël culturel le musée des Beaux-Arts vous ouvre ses portes gratuitement Chartres samedi 20 décembre 2025.
Un Noël culturel le musée des Beaux-Arts vous ouvre ses portes gratuitement
Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-20
Profitez d’un moment de culture en famille au Musée des Beaux-Arts, gratuitement durant toutes les vacances !
Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 45 80 musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr
English :
Enjoy a moment of culture with the whole family at the Musée des Beaux-Arts, free of charge throughout the vacations!
