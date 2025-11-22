Un Noël de papier ! Rue Henri Dunant Paimpol
Un Noël de papier ! Rue Henri Dunant Paimpol samedi 22 novembre 2025.
Un Noël de papier !
Rue Henri Dunant Médiathèque Centre Henri Dunant Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 15:30:00
2025-11-22
Pliez, découpez, imaginez… et faites surgir la magie de Noël en trois dimensions ! Ces ateliers ludiques vous invite à créer vos propres cartes de Noël en mêlant les techniques du pop-up et de l’origami. Un moment chaleureux pour rêver, bricoler et préparer Noël avec cœur et imagination ! Pour la jeunesse de 8 ans à 12 ans. Deux créneaux de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. .
Rue Henri Dunant Médiathèque Centre Henri Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 97 06 92
L’événement Un Noël de papier ! Paimpol a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol