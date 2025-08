Un Noël doux pour la Planète Flaujac-Poujols

Un Noël doux pour la Planète Flaujac-Poujols dimanche 23 novembre 2025.

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Les familles à biodiversité positive se mobilisent pour la semaine européenne de réduction des déchets et vous invitent à préparer un Noël bas carbone. Consommer des produits locaux et de saison, limiter les emballages, confectionner soi-même les décorations et cadeaux de Noël … ensemble, découvrons des manières de rendre cette période un peu plus douce pour la Planète.

Plusieurs ateliers, au choix, inscription conseillée https://www.billetweb.fr/causseries

Balade

Envie de découvrir des fruits sauvages comestibles et d’apprendre à les identifier avec certitude ? En chemin pour une balade et l’expérience d’une dégustation de saison ! De 10h30 à 12h30, avec Caroline Calendula, ethnobotaniste, spécialiste des plantes et de leur utilisation.

Cuisine

Prépare une délicieuse bûche, aux fruits sauvages super vitaminés. Un dessert de Noël original et local ! De 14h à 16h, avec Caroline Calendula.

Emballage

Viens t’initier au furoshiki, une technique de pliage de tissu pour fabriquer toi-même tes emballages cadeau.

2 ateliers de 1h (14h et 15h) avec le SYDED du Lot.

Décoration

Confectionne une petite guirlande avec étoiles et boules en laine feutrée.

2 ateliers de 1h (14h et 15h) avec une lainière du collectif La Draille.

Cadeau

Fleurs porte-clés et étui en tissus, viens les confectionner toi-même pour un joli cadeau à offrir.

2 ateliers de 1h (14h et 15h) avec Martine Konieczniak, artisane d’art / réseau métiers d’art –

Label 0 déchet

Spectacle familial à 16h30 et goûter partagé

Mais ou va Lise ? de Greg Voinis Au fil des cîmes, au fil de l’eau, GoLo parcourt la

Terre et ses Mystères ! Il va lire des histoires à ceux qu’ont peur du noir… Des histoires pleines d’Amour, pour ceux qu’ont peur du jour…

Cette journée est coorganisée par le parc-géoparc, la maison de la région, le syded du lot et la commune de flaujac-poujols

Programme complet www.laregion.fr/maison-figeac .

Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

Biodiversity-positive families are mobilizing for European Waste Reduction Week, inviting you to prepare for a low-carbon Christmas. Consuming local and seasonal products, limiting packaging, making your own Christmas decorations and gifts? together, let’s discover ways to make this time of year a little kinder to the planet.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Die Familien mit positiver Biodiversität mobilisieren sich für die Europäische Woche zur Abfallvermeidung und laden Sie ein, ein kohlenstoffarmes Weihnachten vorzubereiten. Lokale und saisonale Produkte konsumieren, Verpackungen einschränken, Weihnachtsdekorationen und -geschenke selbst herstellen… Lassen Sie uns gemeinsam Wege entdecken, diese Zeit ein wenig sanfter für unseren Planeten zu gestalten.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Le famiglie attente alla biodiversità si uniscono per la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti e vi invitano a preparare un Natale a basse emissioni di carbonio. Mangiate prodotti locali e di stagione, limitate gli imballaggi, realizzate le vostre decorazioni e i vostri regali di Natale: scopriamo insieme come rendere questo periodo un po’ più gentile con il pianeta.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Con motivo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, las familias comprometidas con la biodiversidad unen sus fuerzas y le invitan a preparar una Navidad baja en carbono. Coma productos locales y de temporada, limite los envases, haga sus propios adornos y regalos de Navidad… descubramos juntos cómo hacer que este periodo sea un poco más respetuoso con el planeta.

