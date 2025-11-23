UN NOËL ENCHANTÉ Bérat
SALLE DES FÊTES Bérat Haute-Garonne
LES M’AME VOUS INVITENT À FÊTER UN NOËL ENCHANTÉ
JOURNÉE POUR LES ENFANTS .
English :
M’AME INVITES YOU TO CELEBRATE AN ENCHANTED CHRISTMAS
German :
DIE M’AME LADEN SIE EIN, EIN ZAUBERHAFTES WEIHNACHTSFEST ZU FEIERN
Italiano :
M’AME VI INVITA A FESTEGGIARE UN NATALE INCANTATO
Espanol :
M’AME TE INVITA A CELEBRAR UNA NAVIDAD ENCANTADA
