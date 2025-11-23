Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

UN NOËL ENCHANTÉ Bérat

UN NOËL ENCHANTÉ

UN NOËL ENCHANTÉ Bérat dimanche 23 novembre 2025.

UN NOËL ENCHANTÉ

SALLE DES FÊTES Bérat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-23

LES M’AME VOUS INVITENT À FÊTER UN NOËL ENCHANTÉ
JOURNÉE POUR LES ENFANTS   .

SALLE DES FÊTES Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00 

English :

M’AME INVITES YOU TO CELEBRATE AN ENCHANTED CHRISTMAS

German :

DIE M’AME LADEN SIE EIN, EIN ZAUBERHAFTES WEIHNACHTSFEST ZU FEIERN

Italiano :

M’AME VI INVITA A FESTEGGIARE UN NATALE INCANTATO

Espanol :

M’AME TE INVITA A CELEBRAR UNA NAVIDAD ENCANTADA

L’événement UN NOËL ENCHANTÉ Bérat a été mis à jour le 2025-10-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE