Un Noël enchanté Carnac
Un Noël enchanté Carnac samedi 20 décembre 2025.
Un Noël enchanté
Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-20
La magie de Noël s’invite à Carnac !
Du 20 au 23 décembre, petits et grands sont attendus pour partager des moments féeriques spectacles, marché de Noël, ferme pédagogique, arrivée du Père Noël, feu d’artifice et bien d’autres surprises !
Venez vivre la féérie des fêtes au cœur du Bourg et laissez-vous emporter par l’esprit de Noël à Carnac. .
Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Un Noël enchanté Carnac a été mis à jour le 2025-11-21 par OT DE CARNAC