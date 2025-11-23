Un Noël enchanté Carnac

Un Noël enchanté

Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-20

La magie de Noël s’invite à Carnac !

Du 20 au 23 décembre, petits et grands sont attendus pour partager des moments féeriques spectacles, marché de Noël, ferme pédagogique, arrivée du Père Noël, feu d’artifice et bien d’autres surprises !

Venez vivre la féérie des fêtes au cœur du Bourg et laissez-vous emporter par l’esprit de Noël à Carnac. .

Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne

