Un noël enchanté en forêt ! RD 959 Ors

Un noël enchanté en forêt ! RD 959 Ors samedi 29 novembre 2025.

Un noël enchanté en forêt !

RD 959 Parking de la Maison Forestière d’Ors Ors Nord

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Cette année la forêt du Bois l’Evêque devient enchantée par les esprits de Noël … Enfilez votre manteau, nouez votre écharpe, chaussez vos bottes pour partir vers une balade enchantée en forêt. Même en plein hiver, la Nature sait nous émerveiller et nous offrir des trésors. Et si on utilisait ces trésors pour confectionner une belle œuvre de Noël ? Cette animation est ouverte à tous les enfants qui croient en la magie de Noël ! RDV sur le parking de la Maison Forestière d’Ors. Une collation sera offerte.

RD 959 Parking de la Maison Forestière d’Ors Ors 59360 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

This year, the Bois l’Evêque forest is enchanted by the spirits of Christmas… Put on your coat, tie your scarf and put on your boots for an enchanted stroll through the forest. Even in the middle of winter, Nature knows how to fill us with wonder and treasure. How about using these treasures to create a beautiful Christmas work of art? This event is open to all children who believe in the magic of Christmas! Meet at the Maison Forestière d’Ors parking lot. A snack will be provided.

German :

Dieses Jahr wird der Wald von Bois l’Evêque von den Geistern der Weihnacht verzaubert … Ziehen Sie Ihren Mantel an, binden Sie Ihren Schal um und ziehen Sie Ihre Stiefel an, um zu einem zauberhaften Spaziergang durch den Wald aufzubrechen. Selbst im tiefsten Winter weiß die Natur uns zu begeistern und uns Schätze zu schenken. Wie wäre es, wenn wir diese Schätze für ein schönes Weihnachtswerk verwenden würden? Diese Veranstaltung ist offen für alle Kinder, die an den Zauber von Weihnachten glauben! RDV auf dem Parkplatz des Maison Forestière d’Ors. Ein kleiner Imbiss wird angeboten.

Italiano :

Quest’anno, la foresta del Bois l’Evêque sarà incantata dagli spiriti del Natale… Indossate il cappotto, allacciate la sciarpa e calzate gli stivali per una passeggiata incantata nella foresta. Anche in pieno inverno, la natura sa come riempirci di meraviglia e di tesori. E se usassimo questi tesori per creare una bellissima opera d’arte natalizia? Questa attività è aperta a tutti i bambini che credono nella magia del Natale! Appuntamento al parcheggio della Maison Forestière a Ors. Verrà fornita una merenda.

Espanol :

Este año, el bosque de Bois l’Evêque estará encantado por los espíritus de la Navidad… Ponte el abrigo, átate la bufanda y cálzate las botas para dar un paseo encantado por el bosque. Incluso en pleno invierno, la Naturaleza sabe llenarnos de maravillas y tesoros. ¿Y si utilizamos estos tesoros para crear una bonita obra de arte navideña? Esta actividad está abierta a todos los niños que crean en la magia de la Navidad Cita en el aparcamiento de la Maison Forestière de Ors. Se servirá un tentempié.

