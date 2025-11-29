Un noël fait main Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Un noël fait main

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Pendant le marché de noël de Saint-Sulpice-Les-Feuilles, plongez dans la magie de Noël avec notre événement Noël fait main à La Papote ! Venez créer vos propres décorations, cadeaux et surprises de Noël, et participez à la décoration de La Papote pour les fêtes, dans une atmosphère chaleureuse et festive. Que vous soyez adepte du DIY ou débutant en loisirs créatifs, laissez parler votre créativité et repartez avec des créations uniques et personnalisées. Un goûter convivial sera partagé à 16h30 pour prolonger ce moment festif. Matériel fourni sur place il ne vous reste qu’à apporter votre bonne humeur ! .

