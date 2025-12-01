UN NOËL FÉÉRIQUE POLYGONE MONTPELLIER Montpellier
UN NOËL FÉÉRIQUE POLYGONE MONTPELLIER Montpellier lundi 1 décembre 2025.
UN NOËL FÉÉRIQUE POLYGONE MONTPELLIER
1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-01
Décors féériques, marché de noël, animations gratuites pour petits et grands, père noël et ouverture les dimanches…
Dès le 1er décembre, le Polygone Montpellier proposera un programme d’animations magique et gratuit pour célébrer l’arrivée de Noël parades, spectacles, contes de Noël, gospel et bien d’autres encore rythmeront ce mois de décembre…
Décors féériques, marché de noël, animations gratuites pour petits et grands, père noël et ouverture les dimanches…
Dès le 1er décembre, le Polygone Montpellier proposera un programme d’animations magique et gratuit pour célébrer l’arrivée de Noël parades, spectacles, contes de Noël, gospel et bien d’autres encore rythmeront ce mois de décembre…
Le tout sublimé par des décorations spectaculaires qui feront briller les yeux des petits comme des grands !
Au programme notamment
Animations par date
Mercredi 3 décembre
Jeu Gagnez votre photo avec le Père Noël Patio Fnac
Contes de Noël 15h–16h et 16h30–17h30 Polykids
Samedi 6 décembre
Parade Ballet d’Étoiles 14h, 15h, 16h déambulation
Dimanche 7 décembre
Parade Les Ailes de Glaces 14h, 15h, 16h, 17h déambulation
Mercredi 10 décembre
Jeu photo Père Noël Patio Fnac
Contes de Noël 15h–16h et 16h30–17h30 Polykids
Mascottes Mickey & Minnie 14h–18h déambulation
Samedi 13 décembre
Chants de Noël 14h, 15h, 16h15, 17h15 déambulation
Stand maquillage enfants 14h–18h Patio Fnac
Dimanche 14 décembre
Parade La Brigade du Père Noël 14h, 15h, 16h, 17h déambulation
Mercredi 17 décembre
Jeu photo Père Noël Patio Fnac
Contes de Noël 15h–16h et 16h30–17h30 Polykids
Mascottes Le Grinch & son Elfe 14h–18h déambulation
Samedi 20 décembre
Chants de Noël 14h, 15h, 16h15, 17h15 déambulation
Dimanche 21 décembre
Violoniste 14h, 15h, 16h, 17h déambulation
Mercredi 24 décembre
Jeu Gagnez votre photo avec le Père Noël Patio Fnac
Dimanche 28 décembre
Journée Détox
Yoga 10h30–12h Patio Fnac
Aromathérapie & ateliers beauté 14h–17h Patio Fnac
Mercredi 31 décembre
Maquillage & coiffure spécial réveillon 13h–17h Patio Fnac
►Présence du Père Noël
Jusqu’au 24 décembre
Photo souvenir possible
Photos à gagner tous les mercredis (quantité limitée)
Horaires de présence
Lundi–vendredi 10h–12h30 14h–19h
Samedi 10h–12h30 14h–19h
Dimanche 10h–13h 14h–19h .
1 Rue des Pertuisanes Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Fairytale decorations, Christmas market, free entertainment for young and old, Santa Claus and open on Sundays…
From December 1, Polygone Montpellier will be offering a magical program of free events to celebrate the arrival of Christmas: parades, shows, Christmas tales, gospel and much more will punctuate the month of December…
L’événement UN NOËL FÉÉRIQUE POLYGONE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2025-11-27 par 34 OT MONTPELLIER