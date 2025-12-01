UN NOËL FÉÉRIQUE POLYGONE MONTPELLIER Montpellier

UN NOËL FÉÉRIQUE POLYGONE MONTPELLIER

1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-01

Décors féériques, marché de noël, animations gratuites pour petits et grands, père noël et ouverture les dimanches…

Dès le 1er décembre, le Polygone Montpellier proposera un programme d’animations magique et gratuit pour célébrer l’arrivée de Noël parades, spectacles, contes de Noël, gospel et bien d’autres encore rythmeront ce mois de décembre…

Le tout sublimé par des décorations spectaculaires qui feront briller les yeux des petits comme des grands !

Au programme notamment

Animations par date

Mercredi 3 décembre

Jeu Gagnez votre photo avec le Père Noël Patio Fnac

Contes de Noël 15h–16h et 16h30–17h30 Polykids

Samedi 6 décembre

Parade Ballet d’Étoiles 14h, 15h, 16h déambulation

Dimanche 7 décembre

Parade Les Ailes de Glaces 14h, 15h, 16h, 17h déambulation

Mercredi 10 décembre

Jeu photo Père Noël Patio Fnac

Contes de Noël 15h–16h et 16h30–17h30 Polykids

Mascottes Mickey & Minnie 14h–18h déambulation

Samedi 13 décembre

Chants de Noël 14h, 15h, 16h15, 17h15 déambulation

Stand maquillage enfants 14h–18h Patio Fnac

Dimanche 14 décembre

Parade La Brigade du Père Noël 14h, 15h, 16h, 17h déambulation

Mercredi 17 décembre

Jeu photo Père Noël Patio Fnac

Contes de Noël 15h–16h et 16h30–17h30 Polykids

Mascottes Le Grinch & son Elfe 14h–18h déambulation

Samedi 20 décembre

Chants de Noël 14h, 15h, 16h15, 17h15 déambulation

Dimanche 21 décembre

Violoniste 14h, 15h, 16h, 17h déambulation

Mercredi 24 décembre

Jeu Gagnez votre photo avec le Père Noël Patio Fnac

Dimanche 28 décembre

Journée Détox

Yoga 10h30–12h Patio Fnac

Aromathérapie & ateliers beauté 14h–17h Patio Fnac

Mercredi 31 décembre

Maquillage & coiffure spécial réveillon 13h–17h Patio Fnac

►Présence du Père Noël

Jusqu’au 24 décembre

Photo souvenir possible

Photos à gagner tous les mercredis (quantité limitée)

Horaires de présence

Lundi–vendredi 10h–12h30 14h–19h

Samedi 10h–12h30 14h–19h

Dimanche 10h–13h 14h–19h .

34000 Hérault Occitanie

English :

Fairytale decorations, Christmas market, free entertainment for young and old, Santa Claus and open on Sundays…

From December 1, Polygone Montpellier will be offering a magical program of free events to celebrate the arrival of Christmas: parades, shows, Christmas tales, gospel and much more will punctuate the month of December…

