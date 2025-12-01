Un Noël jazz avec le Conservatoire Troyes

Un Noël jazz avec le Conservatoire

Début : 2025-12-10 15:00:00

Un ensemble de cuivres jouera sous la direction de Yohan Wagner et Nicolas Koludzki, tandis que deux ateliers jazz seront dirigés par Ludovic de Preissac et Frédéric Calmeil .

