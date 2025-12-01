Un Noël jazz avec le Conservatoire Troyes

Un Noël jazz avec le Conservatoire Troyes mercredi 10 décembre 2025.

Place Saint-Rémy Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10

2025-12-10

Un ensemble de cuivres jouera sous la direction de Yohan Wagner et Nicolas Koludzki, tandis que deux ateliers jazz seront dirigés par Ludovic de Preissac et Frédéric Calmeil   .

Place Saint-Rémy Troyes 10000 Aube Grand Est  

