Un Noël magique à la piscine Aquabulle

Rue du Commandant Cousteau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Animations de Noël à l’Aquabulle !

Rencontre du Père Noël, animations aquatiques, surprises à gagner, résultats du concours de dessin… .

Rue du Commandant Cousteau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas entertainment at Aquabulle!

L’événement Un Noël magique à la piscine Aquabulle Laval a été mis à jour le 2025-12-17 par LAVAL TOURISME