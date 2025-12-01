Un Noël magique à la piscine Aquabulle Laval
Un Noël magique à la piscine Aquabulle Laval lundi 22 décembre 2025.
Un Noël magique à la piscine Aquabulle
Rue du Commandant Cousteau Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-22 18:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Animations de Noël à l’Aquabulle !
Rencontre du Père Noël, animations aquatiques, surprises à gagner, résultats du concours de dessin… .
Rue du Commandant Cousteau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Christmas entertainment at Aquabulle!
L’événement Un Noël magique à la piscine Aquabulle Laval a été mis à jour le 2025-12-17 par LAVAL TOURISME