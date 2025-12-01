Un Noël magique à La P’tite Cantine place Charlemagne Upie

Un Noël magique à La P’tite Cantine

place Charlemagne La P’tite Cantine Upie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Court spectacle de magie à 16h suivi d’un gouter magique. Pour petits à grands à partir de 4 ans. Prix libre et sans réservation.

.

place Charlemagne La P’tite Cantine Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laptitecantine.upie@gmail.com

English :

Short magic show at 4pm followed by a magic snack. For children and adults aged 4 and over. Free admission and no reservation required.

L’événement Un Noël magique à La P’tite Cantine Upie a été mis à jour le 2025-12-09 par Valence Romans Tourisme