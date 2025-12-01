Un Noël magique à La P’tite Cantine place Charlemagne Upie
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Court spectacle de magie à 16h suivi d’un gouter magique. Pour petits à grands à partir de 4 ans. Prix libre et sans réservation.
place Charlemagne La P’tite Cantine Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laptitecantine.upie@gmail.com
English :
Short magic show at 4pm followed by a magic snack. For children and adults aged 4 and over. Free admission and no reservation required.
