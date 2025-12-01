Un Noël magique au Musée Méliès ! Cinémthèque française Paris

Démonstrations

et ateliers de magie close-up

De la magie au

cinéma et du cinéma à la magie, en hommage à Georges Méliès — longtemps président

de la Chambre syndicale de la prestidigitation — les magiciens de la Compagnie

Les Légers demains vous proposent chaque après-midi, des démonstrations et de petits

ateliers de magie mêlant stupéfaction, rêve et illusion.

Avec les magiciens Claire Chastel, Jules Metge, Marc Rigaud et Frédéric Lambierge.

Accessible avec le billet d’entrée du Musée.

Tous les après-midi des vacances de Noël du 26 décembre au 4 janvier, de 14h à 17h.

Escape-Game « Le Secret de Barbenfouillis »

Alors que le musée est encore fermé, plusieurs équipes, accueillies par un Sélénite exubérant, s’affrontent pour percer le secret de Barbenfouillis. Leur mission : retrouver la bague en pierre de lune de la Princesse Azurine perdue lors du Voyage dans la Lune… Observation, déduction, indices… et rapidité ! Que l’équipe la plus perspicace l’emporte !

Pour les enfants de 7 ans à 11 ans (accompagnés d’un adulte).

Tarif 15 € par enfant.

Les dimanches 28 décembre et 4 janvier à 10h. Durée 1h

À la découverte des trucages de Georges Méliès

Georges Méliès, pionnier des effets spéciaux au cinéma, prépare son prochain film mais il lui manque un élément essentiel pour le terminer. Il a besoin de ton aide pour donner vie à son univers fantastique ! À toi de jouer et d’imaginer un monstre marin, une étoile ou un papillon, le plus extraordinaire possible. Une petite photo et hop ! les voilà dans le film de Méliès.

Une expérience participative, développée en partenariat avec Wakatoon.

Gratuit. Sur la mezzanine.

Samedi 27 décembre, dimanche 28 décembre, samedi 3 janvier, dimanche 4 janvier, entre 14h et 17h.

Pendant les vacances de Noël, le Musée Méliès s’anime et vous propose plusieurs activités joyeuses et ludiques. Que la magie opère !

Du vendredi 26 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

gratuit sous condition

– Plein tarif : 10 €

– Tarif réduit : 7,50 €

– 6-17 ans : 5 €

– Gratuité sur place pour les moins de 6 ans sur présentation d’un justificatif.

– Entrée libre sur réservation le premier dimanche du mois.

-Escape-game (7-11 ans) : 15€

Public enfants et jeunes.

Date(s) :

Cinémthèque française 51 rue de Bercy 75012 Paris

https://www.cinematheque.fr/ +33171193333 servicebilletterie@cinematheque.fr



