Un Noël magique avec les éditions Auzou Paris La Boutique Paris
Un Noël magique avec les éditions Auzou Paris La Boutique Paris samedi 6 décembre 2025.
Pour la première fois, les éditions Auzou
s’installent à Paris La Boutique et propose une
plongée dans l’univers enchanteur du livre, de ses histoires et
de ses héros, pour célébrer toute la magie de Noël.
Un espace chaleureux et convivial accueillera les enfants : ils
pourront y écouter des lectures contées, lire, jouer, colorier et même
rencontrer P’tit Loup en personne !
Au programme :
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en libre accès : des
livres à feuilleter et lire, des histoires à écouter, des jeux XXL, des
coloriages, etc.
- Tous
les mercredis après-midi : lecture d’albums tout au long de la journée et
animation Mascotte P’tit Loup de 15 h 30 à 16 h
- Tous les samedis : lectures
d’albums tout au long de la journée et animation Mascotte P’tit Loup de
10 h 45 à 11 h 15, de 14 h 45 à 15 h 15 et de 16 h à 16 h 30
Venez profiter d’un véritable
moment de découverte et de partage autour de l’édition jeunesse.
Éditeur jeunesse depuis 2006, Auzou accompagne les enfants dans le plaisir de la lecture et du jeu.
Du samedi 06 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :
gratuit sous condition
Accompagnement
obligatoire par un adulte.
Public tout-petits et enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-06T01:00:00+01:00
fin : 2025-12-21T00:59:59+01:00
Date(s) :
Paris La Boutique 29 rue de Rivoli 75004 Paris
+33665036603 camille.bidaut@auzou.com