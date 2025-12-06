Un Noël magique avec les éditions Auzou Paris La Boutique Paris

Pour la première fois, les éditions Auzou

s’installent à Paris La Boutique et propose une

plongée dans l’univers enchanteur du livre, de ses histoires et

de ses héros, pour célébrer toute la magie de Noël.

Un espace chaleureux et convivial accueillera les enfants : ils

pourront y écouter des lectures contées, lire, jouer, colorier et même

rencontrer P’tit Loup en personne !

Au programme :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en libre accès : des

livres à feuilleter et lire, des histoires à écouter, des jeux XXL, des

coloriages, etc.

Tous

les mercredis après-midi : lecture d’albums tout au long de la journée et

animation Mascotte P’tit Loup de 15 h 30 à 16 h

Tous les samedis : lectures

d’albums tout au long de la journée et animation Mascotte P’tit Loup de

10 h 45 à 11 h 15, de 14 h 45 à 15 h 15 et de 16 h à 16 h 30

Venez profiter d’un véritable

moment de découverte et de partage autour de l’édition jeunesse.

Éditeur jeunesse depuis 2006, Auzou accompagne les enfants dans le plaisir de la lecture et du jeu.

Du samedi 06 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

gratuit sous condition

Accompagnement

obligatoire par un adulte.

Public tout-petits et enfants.

Date(s) :

Paris La Boutique 29 rue de Rivoli 75004 Paris

+33665036603 camille.bidaut@auzou.com