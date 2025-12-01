Un Noël Musical en Puisaye-Forterre Champignelles

Un Noël Musical en Puisaye-Forterre

Centre de Rencontre Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Comme chaque année, l’École de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre offre aux habitants du territoire son cadeau musical sous le signe du partage: son festival de Noël.

Durant ces soirées, les élèves des différentes disciplines instrumentales se retrouveront pour proposer un programme sur la thématique des musiques de films et séries, conçu spécialement pour cette édition 2025. Réunis en petites, grandes ou très grandes formations, ils offriront au public le meilleur d’eux-mêmes.

Cette édition mettra à l’honneur l’ensemble de cuivres et les saxophones, les orchestres ainsi que les Musiques Actuelles et le Small-Band (ensemble de jazz).

Au-delà de l’expérience pédagogique et de la mise en situation des élèves en tant qu’acteurs du spectacle vivant, l’école affirme à travers ce festival sa mission essentielle de diffusion et de rayonnement culturel sur l’ensemble du territoire.

Cette manifestation se veut chaleureuse un moment de rencontres, de partage, et une belle invitation à parcourir les communes de Puisaye-Forterre pour découvrir la créativité des jeunes musiciens.

Les élèves, leurs familles et l’ensemble des habitants sont conviés à assister à ces concerts. .

Centre de Rencontre Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ecoledemusique@cc-puisayeforterre.fr

