Un Noël olympique Castanet

Un Noël olympique

Lardeyrolles Castanet Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Déjeuner aux tripous, marché artisanal et animations un événement organisé par l’Olympique Castanet ! Fêtez l’approche de Noël de façon originale !

Au programme

8h30-12h30 déjeuner tripous, œufs ou sucré

14h15 spectacle enfant Les Minuchs

15h arrivée du père Noël

Après-midi multi jeux tout âge et tournois FIFA

À partir de 15h la salle des fêtes se transformera en salle de jeux comme à la maison . Vous pourrez profiter de jouer dans une ambiance chaleureuse entre amis, en famille ou seul à divers jeux comme Baby-foot, ping pong, poker (sans argent), fifa, jeux de société ect

Buvette et goûter .

Lardeyrolles Castanet 12240 Aveyron Occitanie olympiquecastanet@gmail.com

English :

Tripous lunch, craft market and entertainment: an event organized by Olympique Castanet! Celebrate the approach of Christmas in an original way!

