Un Noël olympique Castanet

Déjeuner aux tripous, marché artisanal et animations un événement organisé par l’Olympique Castanet ! Fêtez l’approche de Noël de façon originale !
Au programme
8h30-12h30 déjeuner tripous, œufs ou sucré
14h15 spectacle enfant Les Minuchs
15h arrivée du père Noël
Après-midi multi jeux tout âge et tournois FIFA
À partir de 15h la salle des fêtes se transformera en salle de jeux comme à la maison . Vous pourrez profiter de jouer dans une ambiance chaleureuse entre amis, en famille ou seul à divers jeux comme Baby-foot, ping pong, poker (sans argent), fifa, jeux de société ect
Buvette et goûter .
Lardeyrolles Castanet 12240 Aveyron Occitanie olympiquecastanet@gmail.com
English :
Tripous lunch, craft market and entertainment: an event organized by Olympique Castanet! Celebrate the approach of Christmas in an original way!
