Un Noël pour tous à Villeneuve en Retz Bourgneuf en Retz Villeneuve-en-Retz

Un Noël pour tous à Villeneuve en Retz
Bourgneuf en Retz 31 Rue des Jaunins Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-11-18 14:30:00
fin : 2025-11-18 17:00:00
2025-11-18 2025-11-25
Dans le cadre de l’opération Un Noël pour tous, le CCAS de Villeneuve-en-Retz organise une collecte de jouets !
Pour que la magie de Noël illumine tous les foyers, nous faisons appel à votre générosité Peluches, poupées, figurines, jeux de société, livres, puzzles… tous les jouets en bon état sont les bienvenus !
Venez déposer vos jouets au pôle administratif situé 31 rue des Jaunins à Bourgneuf.
Les jouets collectés seront ensuite redistribués aux enfants de la commune pour leur offrir un merveilleux Noël.
Renseignements auprès de la mairie.
Bourgneuf en Retz 31 Rue des Jaunins Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 07 mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr
English :
The Villeneuve-en-Retz CCAS is organizing a toy drive as part of its Un Noël pour tous campaign!
German :
Im Rahmen der Aktion Un Noël pour tous (Ein Weihnachten für alle) organisiert das CCAS von Villeneuve-en-Retz eine Spielzeugsammlung!
Italiano :
La CCAS di Villeneuve-en-Retz organizza una raccolta di giocattoli nell’ambito della campagna Un Noël pour tous!
Espanol :
La CCAS de Villeneuve-en-Retz organiza una recogida de juguetes en el marco de su campaña ¡Un Noël pour tous!
