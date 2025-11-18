Un Noël pour tous à Villeneuve en Retz Bourgneuf en Retz Villeneuve-en-Retz

Un Noël pour tous à Villeneuve en Retz

Bourgneuf en Retz 31 Rue des Jaunins Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-18 17:00:00

2025-11-18 2025-11-25

Dans le cadre de l’opération Un Noël pour tous, le CCAS de Villeneuve-en-Retz organise une collecte de jouets !

Pour que la magie de Noël illumine tous les foyers, nous faisons appel à votre générosité Peluches, poupées, figurines, jeux de société, livres, puzzles… tous les jouets en bon état sont les bienvenus !

Venez déposer vos jouets au pôle administratif situé 31 rue des Jaunins à Bourgneuf.

Les jouets collectés seront ensuite redistribués aux enfants de la commune pour leur offrir un merveilleux Noël.

Renseignements auprès de la mairie.

Bourgneuf en Retz 31 Rue des Jaunins Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 07 mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr

English :

The Villeneuve-en-Retz CCAS is organizing a toy drive as part of its Un Noël pour tous campaign!

German :

Im Rahmen der Aktion Un Noël pour tous (Ein Weihnachten für alle) organisiert das CCAS von Villeneuve-en-Retz eine Spielzeugsammlung!

Italiano :

La CCAS di Villeneuve-en-Retz organizza una raccolta di giocattoli nell’ambito della campagna Un Noël pour tous!

Espanol :

La CCAS de Villeneuve-en-Retz organiza una recogida de juguetes en el marco de su campaña ¡Un Noël pour tous!

