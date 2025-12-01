UN NOËL ROCK

2 Rue du Foyer Douzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

L’Amicale Laïque Culturelle Douzenoise vous propose une matinée théâtre avec la Compagnie TADAM et leur spectacle Un Noël Rock.

Une comédie familiale et musicale mêlant musique classique, contemporaine et rock, qui plonge petits et grands dans une fabrique de jouets pleine de surprises à la veille de Noël.

La magie de Noël pourra-t-elle être sauvée ?

Venez découvrir cette comédie au rythme de la musique classique, contemporaine et surtout rock.

Entrée libre au chapeau.

.

2 Rue du Foyer Douzens 11700 Aude Occitanie +33 6 19 31 02 43 lcdouzens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Amicale Laïque Culturelle Douzenoise invites you to a theater matinee with Compagnie TADAM and their show: Un Noël Rock.

A musical family comedy combining classical, contemporary and rock music, which plunges young and old into a toy factory full of surprises on Christmas Eve.

Can the magic of Christmas be saved?

Come and discover this comedy to the rhythm of classical, contemporary and, above all, rock music.

Free admission by hat.

L’événement UN NOËL ROCK Douzens a été mis à jour le 2025-12-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme