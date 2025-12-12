Un Noël sous Louis XV Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Auditorium Marcel Landowski
Messe de Noël et Noëls en Concert de Michel Corrette
Atelier Baroque maîtrisien d’Edwige Parat
Étudiant·es du Département de musiques anciennes et pratiques historiques
Élèves de l’atelier baroque maîtrisien d’Edwige Parat et des étudiant·es du département de musiques anciennes et de pratiques hitsoriq
Le lundi 12 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
