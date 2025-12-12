Un Noël sous Louis XV Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Messe de Noël et Noëls en Concert de Michel Corrette

Atelier Baroque maîtrisien d’Edwige Parat

Étudiant·es du Département de musiques anciennes et pratiques historiques

Élèves de l’atelier baroque maîtrisien d’Edwige Parat et des étudiant·es du département de musiques anciennes et de pratiques hitsoriq

Le lundi 12 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-12T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-12T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-12T19:00:00+02:00_2026-01-12T20:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis