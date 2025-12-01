Un Noël venu d’Argentine église Notre Dame du Travail Paris
Un Noël venu d’Argentine église Notre Dame du Travail Paris dimanche 21 décembre 2025.
Un Noël venu d’Argentine
Misa Criolla & Chants Traditionnels Argentins de Noël « NavidadNuestra «
par Le Choeur de la Maison de l’Argentine
et les Solistes et Musiciens :
Ténor solo : Mathias Lunghi
Quenas: Katia Danan & Philippe Bonnaud
Charango: Damien Villela
Guitare: Floriane Charles
Bombo : Maximiliano Colussi
Direction: Mauro Fantin
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Le dimanche 21 décembre 2025
de 16h00 à 17h00
payant
Public jeunes et adultes.
église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix 75014 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1975431767594?aff=oddtdtcreator