Un noeud à ton mouchoir Bal clandestin Rue Théodore Huet Cléguérec

Un noeud à ton mouchoir Bal clandestin Rue Théodore Huet Cléguérec samedi 20 septembre 2025.

Un noeud à ton mouchoir Bal clandestin

Rue Théodore Huet Cour de l’ancienne école Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Avec la cie De sa couleur préférée, le cercle celtique Danserien Bro Klegereg et le centre culturel Perenn.

De mai 1940 à avril 1945, les bals étaient interdits par les autorités. Mais peut-on empêcher un peuple de danser ou de jouer de la musique ? A l’occasion des 80 ans de la Libération, la Compagnie De sa couleur préférée, le cercle celtique Danserien Bro Klegereg et le centre culturel Perenn s’associent pour proposer un temps fort festif, en hommage à celles

et ceux qui ont bravé l’interdit en organisant des bals clandestins à cette époque.

PROGRAMME

16h00 atelier criée publique avec la Compagnie De sa Couleur préférée

17h30 atelier danse/préparation du bal avec Danserien Bro Klegereg

18h30 ouverture du bal

Réservation conseillée pour les ateliers

Tout public | Gratuit .

Rue Théodore Huet Cour de l’ancienne école Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un noeud à ton mouchoir Bal clandestin Cléguérec a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté