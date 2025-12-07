Un noeud à ton mouchoir Rue du Couvent Cléguérec

Un noeud à ton mouchoir

Rue du Couvent Centre culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Début : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Un projet artistique de territoire porté par la compagnie De sa couleur préférée sur Cléguérec sous l’occupation. Après le bal clandestin de septembre, le spectacle Un nœud à ton mouchoir propose une véritable immersion sensible et historique. Conçu comme un parcours déambulatoire en trois stations, il fait revivre le quotidien des habitants du Centre-Bretagne pendant l’Occupation allemande, à travers

– un spectacle de théâtre d’objet mêlant poésie et précision historique,

– une création sonore et visuelle nourrie de documents d’archives et de témoignages,

– l’exposition “Passé–Présent”, composée avec les habitants du territoire.

Ce spectacle inédit donne chair aux récits collectés, redonne voix aux silences, aux souvenirs, aux objets qui

traversent le temps. Il propose au public une expérience immersive où l’intime rencontre l’Histoire.

Tout public, sur réservation .

Rue du Couvent Centre culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 18 99

