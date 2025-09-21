Un Nonet Concert pour 9 instruments à vent Vauvenargues

Un Nonet Concert pour 9 instruments à vent Vauvenargues dimanche 21 septembre 2025.

Un Nonet Concert pour 9 instruments à vent

Dimanche 21 septembre 2025 de 18h à 19h10.

Pot d'amitié. Eglise de Vauvenargues Vauvenargues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 18:00:00

fin : 2025-09-21 19:10:00

Date(s) :

2025-09-21

« Un Nonet concert » pour 9 instruments à vents

Ensemble « Quint’ et Sens »: Donizetti, Gouvy, Gounod, Dvorak

– ‎Dvorak Sérénade pour vents op44 1° mouvement (moderato quasi marcia)



– ‎L. Th. Gouvy Petite suite gauloise op90

1. Introduction et menuet

2. Aubade

3. Ronde de nuit

4. Tambourin

– ‎G. Donizetti Sinfonia per fiati in sol minore A509



Ch. Gounod Petite symphonie CG 560

1. Adagio, Allegro

2. Andante cantabile

3. Scherzo Allegro moderato

4. Finale Allegretto



Les musiciens

Valérie MEYER flûte

Camille ROQUELAURE et Luna JURY hautbois

David DELEYROLLES et Godefroy GIORGETTI clarinettes

Nicolas DAMINATO et Raphaël RIGOARD cors

René AMENDOLA et Cyril JAVANAUD bassons .

Eglise de Vauvenargues Vauvenargues 13126 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 66 02 30 musiqueavauvenargues@bbox.fr

English :

« Un Nonet concert » for 9 wind instruments

Ensemble « Quint’ et Sens »: Donizetti, Gouvy, Gounod, Dvorak

German :

« Un Nonet concert » für 9 Bläser

Ensemble « Quint’ et Sens »: Donizetti, Gouvy, Gounod, Dvorak

Italiano :

« Un concerto nonet per 9 strumenti a fiato

Ensemble « Quint’ et Sens »: Donizetti, Gouvy, Gounod, Dvorak

Espanol :

« Concierto Noneto » para 9 instrumentos de viento

Ensemble « Quint’ et Sens »: Donizetti, Gouvy, Gounod, Dvorak

