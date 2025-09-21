Un Nonet Concert pour 9 instruments à vent Vauvenargues
Un Nonet Concert pour 9 instruments à vent Vauvenargues dimanche 21 septembre 2025.
Un Nonet Concert pour 9 instruments à vent
Dimanche 21 septembre 2025 de 18h à 19h10.
Pot d’amitié. Eglise de Vauvenargues Vauvenargues Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-21 18:00:00
fin : 2025-09-21 19:10:00
Date(s) :
2025-09-21
« Un Nonet concert » pour 9 instruments à vents
Ensemble « Quint’ et Sens »: Donizetti, Gouvy, Gounod, Dvorak
– Dvorak Sérénade pour vents op44 1° mouvement (moderato quasi marcia)
– L. Th. Gouvy Petite suite gauloise op90
1. Introduction et menuet
2. Aubade
3. Ronde de nuit
4. Tambourin
– G. Donizetti Sinfonia per fiati in sol minore A509
Ch. Gounod Petite symphonie CG 560
1. Adagio, Allegro
2. Andante cantabile
3. Scherzo Allegro moderato
4. Finale Allegretto
Les musiciens
Valérie MEYER flûte
Camille ROQUELAURE et Luna JURY hautbois
David DELEYROLLES et Godefroy GIORGETTI clarinettes
Nicolas DAMINATO et Raphaël RIGOARD cors
René AMENDOLA et Cyril JAVANAUD bassons .
Eglise de Vauvenargues Vauvenargues 13126 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 66 02 30 musiqueavauvenargues@bbox.fr
English :
« Un Nonet concert » for 9 wind instruments
Ensemble « Quint’ et Sens »: Donizetti, Gouvy, Gounod, Dvorak
German :
« Un Nonet concert » für 9 Bläser
Ensemble « Quint’ et Sens »: Donizetti, Gouvy, Gounod, Dvorak
Italiano :
« Un concerto nonet per 9 strumenti a fiato
Ensemble « Quint’ et Sens »: Donizetti, Gouvy, Gounod, Dvorak
Espanol :
« Concierto Noneto » para 9 instrumentos de viento
Ensemble « Quint’ et Sens »: Donizetti, Gouvy, Gounod, Dvorak
