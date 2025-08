Un Nôtre Japon Entrée Rue du Champsaur Rue Robinier Aix-en-Provence

Mardi 9 septembre 2025 de 19h à 22h.

Mercredi 10 septembre 2025 de 18h à 21h30.

Vendredi 12 septembre 2025 de 10h à 18h.

Samedi 13 septembre 2025 de 10h à 18h. Entrée Rue du Champsaur Rue Robinier 403 Avenue Jean Monnet, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un Nôtre Japon organise deux représentations exceptionnelles de théâtre Nô et Kyôgen les 9&10 sept. 2025 au Parc Saint Mitre, Aix-en-Provence; suivi d’un Week-end de nô les 12&13 sept. en accès libre et gratuit sur la place des martyrs de la Résistance

Des arts vivants aux arts de vivre, Un Nôtre Japon invite le public à découvrir l’univers sacré du nô, le plus ancien art théâtral du Japon. Reflet d’une esthétique fondée sur la notion de « yûgen », elle évoque un idéal dont la beauté subtile et éphémère nous échappe.

Chaque soirée débutera par une introduction pédagogique, suivie d’une pièce de kyôgen -intermède comique complémentaire au nô-, interprétée par l’unique acteur francophone de la discipline, Hiroaki Ogasawara; et se terminera sur une pièce complète de nô, interprétée par les maîtres de l’école Kita. Avec Ryôichi Kanô, Yûichi Kanô, Kinue Ôshima, et la participation exceptionnelle de Trésors Nationaux Vivants.



● Mardi 9 septembre de 19h à 22h. Kyôgen, puis nô Kakitsubata《杜若》 L’Iris des marais

Un moine itinérant fait halte à Yatsuhashi pour contempler les iris. Il y rencontre une femme mystérieuse qui récite un poème d’Ariwara no Narihira, chaque vers débutant par une syllabe du mot Ka-Ki-Tsu-Ba-Ta. Elle révèle être l’esprit des iris, lié au souvenir du poète. Après une prière, elle revient en dansant, incarnant la beauté fugace et la mémoire poétique.

Avec surtitrage Durée estimée 2h00 minimum



● Mercredi 10 septembre de 18h à 21h30. Kyôgen, puis nô Tenko《天鼓》 Le Tambour Céleste

Sous la dynastie des Han, un tambour tombé du ciel accompagne l’enfance prodigieuse de Tenko. Convoqué par l’empereur, il refuse de jouer au palais et est exécuté. Son père, Ôhaku, est à son tour appelé pour faire résonner le tambour devenu silencieux. Il y parvient en puisant dans son amour filial et sa douleur.

Avec surtitrage Durée estimée 2h00 minimum

Tout public, enfants et adultes Places limitées sur réservation



● Week-end du nô, 12 et 13 septembre de 10h à 18h, Place des martyrs de la Résistance :

– Démonstrations et ateliers sur scène introduisant l’univers du nô (en présence des acteurs de nô)

– Dégustation de pâtisseries et thés japonais; vente de kimonos et artisanats d’art

– Projection d’une vidéo promotionnelle exclusive sur le théâtre nô au Japon

– Présentation de la ville de Kumamoto, jumelée avec Aix-en-Provence (jeux et/ou tirage au sort);

– Présentation de l’île de Sado, historiquement connue comme terre d’exil du dramaturge Zeami au XVe siècle. Elle entretient depuis une relation étroite avec le théâtre nô et partage son héritage artistique. .

Entrée Rue du Champsaur Rue Robinier 403 Avenue Jean Monnet, Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@unnotrejapon.fr

English :

Un Nôtre Japon organizes two exceptional performances of Noh and Kyogen theater on Sept. 9&10, 2025 at Parc Saint Mitre, Aix-en-Provence; followed by a Noh Weekend on Sept. 12&13, with free admission to Place des Martyrs de la Résistance

German :

10. Sept. 2025 im Parc Saint Mitre, Aix-en-Provence; gefolgt von einem Noh-Wochenende am 12. und 13. Sept. bei freiem Eintritt auf dem Place des martyrs de la Résistance

Italiano :

Un Nôtre Japon organizza due eccezionali spettacoli di teatro Noh e Kyogen il 9 e 10 settembre 2025 nel Parc Saint Mitre, Aix-en-Provence; seguiti da un weekend Noh il 12 e 13 settembre con ingresso gratuito alla Place des Martyrs de la Résistance

Espanol :

Un Nôtre Japon organiza dos representaciones excepcionales de teatro Noh y Kyogen los días 9 y 10 de septiembre de 2025 en el Parc Saint Mitre de Aix-en-Provence; seguidas de un Fin de Semana Noh los días 12 y 13 de septiembre con entrada gratuita en la Place des Martyrs de la Résistance

