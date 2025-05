Un nouveau regard sur l’alcool – Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris, 3 juin 2025, Paris.

Un nouveau regard sur l’alcool Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mardi 3 juin, 14h00 sur inscription

Un nouveau regard sur l’alcool avec le CNAM

Webinaire Teams, animé par Victoria Afanasyeva, cheffe du pôle Addictions à l’IReSP

Les politiques publiques concernant l’alcool se construisent durant le XIXe siècle. En France, une première loi, « tendant à réprimer l’ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme », est adoptée le 23 janvier 1873. Pendant près de deux siècles, les modalités d’action de l’État ont évolué au gré de la transformation des modes de consommation, des découvertes scientifiques et médicales, et des préoccupations sanitaires, sociales, économiques et politiques. Aujourd’hui, l’approche de la réduction des risques et des dommages associés à la consommation d’alcool (RdRDA) est de plus en plus utilisée dans le cadre des interventions portant sur l’alcool. Cette nouvelle édition du séminaire Politiques des drogues invite à observer l’évolution de la réglementation concernant l’alcool en France et ailleurs, ainsi que les politiques de prévention et de réduction des risques, dans le contexte actuel et au cours de ces deux derniers siècles.

Avec la participation de :

Dorota Dias-Lewandowska, anthropologue et historienne, directrice de recherche à l’Institut d’archéologie et d’ethnologie de l’Académie des Sciences de Pologne

Matthieu Fieulaine, fondateur et coordonnateur de MODUS BIBENDI, consultant indépendant en RDR alcool

Phillipe Grunberg, médecin généraliste, responsable du service d’addictologie de l’hôpital de Montfermeil

Perrine Roux, chercheuse en santé publique, directrice de recherche au SESSTIM, Aix-Marseille Université

Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échanges, avec un public composé de chercheurs, politiques, responsables associatifs, professionnels de la santé, du droit et de la sécurité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-03T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-03T17:00:00.000+02:00

1

https://culture.cnam.fr/juin/un-nouveau-regard-sur-l-alcool-1545501.kjsp?RH=ag_juin

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris