Un nouveau regard sur le monde Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 6 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

À travers des cartes et des photos étonnantes, le cosmographe Maxime Blondeau nous révèle de nouveaux aspects de notre habitat commun et son caractère fascinant.

Saviez-vous que le sommet le plus haut n’est plus l’Everest ? Que la moitié de la population humaine vit à moins de 100 kilomètres d’un littoral ?

Maxime Blondeau nous invite à un voyage pour éveiller «notre conscience géographique» et montrer que l’épuisement des ressources n’est pas une fatalité.

​Il est l’auteur de _Géoconscience_ aux éditions Allary. Rencontre organisée dans le cadre du mois du livre et de la lecture en Bretagne, suivie d’une séance de dédicaces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



