UN NUAGE ENTRE LES MAINS STOCKAGE Cordes-sur-Ciel

UN NUAGE ENTRE LES MAINS Jeudi 27 novembre, 20h30 STOCKAGE Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T21:30:00

Fin : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T21:30:00

Une maison se construit à partir de gestes et de temps suspendus. À travers un cirque métissé où se mêlent danse, objets, musique et texte.

Compagnie Lakalaa Synopsis

Spectacle sortie de résidence

Insta

STOCKAGE 2 bis rue des Jardins, 81170 Cordes-sur-Ciel Cordes-sur-Ciel 81170 Tarn Occitanie 07 66 83 60 97 https://www.facebook.com/lestockagecordes?locale=fr_FR [{« data »: {« author »: « lakalaa.cie », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Cie Lakalaa (@lakalaa.cie) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/541881320_17879827296390192_5047023166956994721_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby41MDAuYzIifQ&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_cat=100&_nc_oc=Q6cZ2QFQnGraTAcnSZvzfyKnV6v5zm79_XsSP48h8M_25o9ZA_DyEZ-QjLkw7kmMkPx6lGI&_nc_ohc=foiHpNw_moMQ7kNvwETgx2p&_nc_gid=IRD43-NhyB_gA26NrVWnJg&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfaEQAtOFT3daqcqb3Ao3Ud5Txtb49LoNZursKdC4cjckA&oe=68BF1A50&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/lakalaa.cie/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/lakalaa.cie/ »}] Café culturel et associatif au cœur du Jardin des Paradis à Cordes-sur-Ciel dans le Tarn.

Ouvert d’octobre à fin avril Ouvert d’octobre à fin avril

MER/JEU 17h-22h

VEN/SAM 17h- 00h

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Cirque métissé