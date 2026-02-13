Un objet, un son, une histoire : rencontrer l’amie en bois d’érable, Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève

Un objet, un son, une histoire : rencontrer l’amie en bois d’érable Mercredi 18 février, 15h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG)

CHF 0.-

Venez découvrir comment Tomoko perd sa poupée Kokeshi et est consolée par un maître potier. Et comment elle la retrouve alors qu’elle est devenue céramiste.

Après avoir observé les céramiques japonaises de l’exposition permanente, nous écouterons l’histoire de Tomoko et une musique japonaise

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@geneve.ch en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Bibliothèque du musée d'Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php biblio.meg@ville-ge.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/

Visite en famille pour découvrir un aspect des riches collections du MEG. Bibliothèque et exposition permanente. Le mercredi 18 février à 15h.

© MEG, Johnathan Watts