Un objet, vos usages Découpe laser 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

Un objet, vos usages Découpe laser

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Le Pôle ATEN, service de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Normandie spécialisé dans l’innovation par les technologies numériques, vous propose, en partenariat avec Le Dôme, une série d’ateliers sur la fabrication d’objets.

La Chambre de métiers et de l’artisanat Normandie spécialisée dans l’innovation par les technologies numériques, vous propose, en partenariat avec Le Dôme, une série d’ateliers sur la fabrication d’objets.

Ouverts aux professionnel·le·s, apprenti·e·s et à tou·te·s les curieuses et curieux, ces ateliers vous permettent de découvrir comment les machines-outils et les technologies présentes dans les Ateliers de fabrication numérique (FabLab) peuvent façonner des objets aux applications complexes, inimaginables et parfois impossibles.

Le prochain rendez-vous se déroule le mercredi 26 novembre 2025, de 14h à 16h, et sera consacrée à l’exploration la Découpe laser. Lors de cet atelier, vous découvrirez comment transformer votre dessin en fichier numérique avec le logiciel Inkscape et le découper, le graver sur toutes sortes de supports bois, ardoise, plexiglas… Apportez votre matériau ! .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Un objet, vos usages Découpe laser

Pôle ATEN, a department of the Normandy Chamber of Trades and Crafts specializing in innovation through digital technologies, in partnership with Le Dôme, is offering a series of workshops on object manufacturing.

German : Un objet, vos usages Découpe laser

Der Pôle ATEN, eine Abteilung der Handwerkskammer der Normandie, die auf Innovation durch digitale Technologien spezialisiert ist, bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Le Dôme eine Reihe von Workshops zur Herstellung von Objekten an.

Italiano :

Il Pôle ATEN, dipartimento della Camera dei mestieri della Normandia specializzato nell’innovazione attraverso le tecnologie digitali, propone una serie di workshop sulla realizzazione di oggetti, in collaborazione con Le Dôme.

Espanol :

El Polo ATEN, departamento de la Cámara de Oficios de Normandía especializado en la innovación a través de las tecnologías digitales, propone una serie de talleres de fabricación de objetos, en colaboración con Le Dôme.

L’événement Un objet, vos usages Découpe laser Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Caen la Mer