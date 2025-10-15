Un Océan d’Amour Coulans-sur-Gée

Théâtre d’objet univers de papier un bijou d’inventivité et de poésie spectacle famille

la BD de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano. Nous plongeons dans une aventure épique et marionnettique où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de consommation, de tempête et de ressac, de pensées insignifiantes qui deviennent de grandes idées. .

La Longère Coulans-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 26 86 25 culture@cc-lbn.fr

Object theater paper universe a jewel of inventiveness and poetry family show

Objekttheater Papieruniversum ein Juwel des Erfindungsreichtums und der Poesie Familienvorstellung

Teatro degli oggetti un mondo di carta un gioiello di inventiva e poesia spettacolo per famiglie

Teatro de objetos un mundo de papel una joya de inventiva y poesía espectáculo familiar

