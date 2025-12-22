Un océan d’amour, Luynes
Un océan d’amour
Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire
Début : 2026-02-18 15:00:00
Théâtre d’objet et univers de papier par la compagnie La Salamandre
Tout public à partir de 7 ans 50 min. Tarifs C Billetterie sur luynes.festik.net
Un océan d’amour, odyssée épique, poétique et marionnettique, est une adaptation à la scène de la BD de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano. Nous plongeons dans une aventure burlesque où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de consommation, de tempête et de ressac, de pensées insignifiantes qui deviennent de grandes idées. .
English :
Un océan d?amour, an epic, poetic and puppeteering odyssey, is a stage adaptation of the comic strip by Grégory Panaccione and Wilfrid Lupano.
