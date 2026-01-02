Un océan d’amour spectacle enfant Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

Un océan d’amour spectacle enfant

Arthon-en-Retz 57 rue de l’Église Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 15:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Vous aimez les spectacles décalés ? que diriez-vous de venir à la rencontre de deux personnages amusants et plein d’humour ? Rendez-vous au théâtre de l’étoile à Chaumes-en-Retz pour passer un moment magique en famille !

Petit résumé de l’histoire

Deux employés en blouse grise, d’une quelconque administration, façonnent des bateaux en papier à longueur de journée. Au détour d’une feuille, ils plongent dans un univers décalé où le papier dans tous ses états laisse libre cours à leur imagination. Ces deux grands enfants nous entraînent alors dans une aventure burlesque qui se passerait au large des côtes bretonnes.

Pratique

réservation par mail ou par téléphone auprès de Maëva

conseillé à partir de 7 ans

durée du spectacle 50 min

réservations conseillées les places étant limitées

pour les plus petits, vous pouvez prévoir un réhausseur

réglement par chèque ou en espèces le jour j.

proposé par la compagnie La Salamandre

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Arthon-en-Retz 57 rue de l’Église Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 95 52 93 secretariat@aarpro.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you like offbeat shows? How about meeting two amusing characters full of humor? Join us at the Théâtre de l’étoile in Chaumes-en-Retz for a magical family experience!

L’événement Un océan d’amour spectacle enfant Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-02 par I_OT Pornic