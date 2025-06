Un océan, une planète, une santé Conférence Amphithéâtre Guilcher Brest 8 juillet 2025 18:00

Un océan, une planète, une santé Conférence Amphithéâtre Guilcher 20 Rue Duquesne Brest Finistère

L’eau est la molécule-clé du vivant, c’est le solvant universel et tous les êtres vivants, des bactéries à l’humain, sont constitués d’eau liquide. Un bébé humain à la naissance c’est 75 % d’eau liquide, un adulte entre 58 et 66 %, notre cerveau 80 % ! Sans eau, un écosystème devient très rapidement un désert sur la Terre, avec beaucoup moins de biodiversité. La vie est née dans l’océan ancestral, il y a un peu moins de 4 milliards d’années et vers un milliard d’années pour les bactéries, 500 millions pour la vie organisée, elle parvient à sortir de l’eau pour aller vers les continents, ceci plusieurs fois, à différentes époques et sous différentes formes. L’océan aujourd’hui est en connectivité, il est salé et plus stable que les environnements terrestres. Il est le principal régulateur du climat. Tous les écosystèmes vivants, marins et terrestres, sont aujourd’hui affectés par les activités humaines, destructions massives, pollutions, surexploitations et disséminations anarchiques d’espèces vivantes. Et le changement climatique est en accélération constante ! Tout ceci a évidemment des répercussions sur la santé des écosystèmes, et celle de tous les êtres vivants, y compris l’humain.

Dans une conférence accessible et ouverte à toutes et tous, Gilles Boeuf, professeur de biologie et océanographe, ancien président du Muséum national d’Histoire naturelle, vous invite à (re)découvrir la notion de du programme One Health , une seule santé , en développant les approches de sciences participatives, celles de bio-inspiration (solutions basées sur la nature), et les actions actuellement engagées sur le programme une seule santé actionné en France au niveau de l’état et des Régions.

Événement ouvert à tous.

Cette conférence est organisée dans le cadre de l’International Marine Biotechnology Conference, congrès majeure sur les biotechnologies marines .

