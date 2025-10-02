Un « Original du mois » pour fêter les 50 ans de Petit Ours Brun ! Bibliothèque François Villon Paris

Un « Original du mois » pour fêter les 50 ans de Petit Ours Brun ! Bibliothèque François Villon Paris jeudi 2 octobre 2025.

Les livres sortent de leur réserve !

L’Original du mois est un dispositif parisien qui permet de montrer à tous dans les bibliothèques de quartier des documents anciens conservés par les bibliothèques patrimoniales de la Ville de Paris

Créé en 1975 par le magazine Pomme d’api, sous la plume de Claude Lebrun et sous le pinceau de Danièle Bour, le petit héros a marqué des générations d’enfants et de parents.

Pour fêter ça : nouvelle collection « Petit ours brun et ses copains » et nouvelles illustratrices (les filles de Danièle Bour, la créatrice du personnage !)

Nouveaux personnages et nouvelles situations, plus en phase avec le monde d’aujourd’hui et des lecteurs un peu plus âgés qu’au début de la collection.

Nouvelle compilation d’1H de Petit Ours Brun Officiel !

Avec des dessins toujours peints à la main (une rareté !), des histoires un peu plus longues et complexes.

Qui est Petit Ours Brun ? Les héros de Pomme d’Api

Depuis 50 ans Petit Ours Brun parle aux plus petits de ce qu’ils vivent, en variant les expériences et les supports.

Des débuts jusqu’aux évolutions récentes, voici quelques exemples de créations, tous supports confondus.



avec les documents du Fonds Patrimonial Heure Joyeuse de la médiathèque Françoise Sagan

dans la vitrine du 1er étage

Du jeudi 02 octobre 2025 au mardi 02 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon