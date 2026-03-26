Un os dans le cosmos Cie Maboul Distorsion Cordemais
Un os dans le cosmos Cie Maboul Distorsion Cordemais dimanche 5 avril 2026.
Un os dans le cosmos Cie Maboul Distorsion
5 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 16:30:00
fin : 2026-04-05 17:30:00
Date(s) :
2026-04-05
An de grâce 2017, coefficient espace-temps 15-12, jonction 2. Le vaisseau interplanétaire OMSUITOM 44 a quitté depuis un an sa base terrestre et se dirige vers le système de l’étoile de première grandeur, ALTAÏR 4, pour une mission sauvetage, très spéciale !
Courage, détermination, suspens, amour et effets spéciaux, sont les ingrédients de ce spectacle. Venez découvrir en exclusivité, un film grandeur nature, dans la grande tradition de la science-fiction des années 50, en technicolor, en 3D et sans lunettes !
Tout public dès 8 ans.
Tarifs de 4€ à 12€. Sur réservation. .
5 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire lapasserelle@cordemais.fr
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English :
L’événement Un os dans le cosmos Cie Maboul Distorsion Cordemais a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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