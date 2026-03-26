Un os dans le cosmos Cie Maboul Distorsion

5 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:30:00

fin : 2026-04-05 17:30:00

Date(s) :

2026-04-05

An de grâce 2017, coefficient espace-temps 15-12, jonction 2. Le vaisseau interplanétaire OMSUITOM 44 a quitté depuis un an sa base terrestre et se dirige vers le système de l’étoile de première grandeur, ALTAÏR 4, pour une mission sauvetage, très spéciale !

Courage, détermination, suspens, amour et effets spéciaux, sont les ingrédients de ce spectacle. Venez découvrir en exclusivité, un film grandeur nature, dans la grande tradition de la science-fiction des années 50, en technicolor, en 3D et sans lunettes !

Tout public dès 8 ans.

Tarifs de 4€ à 12€. Sur réservation. .

5 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire lapasserelle@cordemais.fr

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English :

L’événement Un os dans le cosmos Cie Maboul Distorsion Cordemais a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon