Un Os dans le Cosmos Esplanade Odette Nilès Indre

Un Os dans le Cosmos Esplanade Odette Nilès Indre vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 20:00 – 21:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

« An de grâce 2017, coefficient espace-temps 15-12, jonction 2. Le vaisseau interplanétaire Omsuitom 44 a quitté depuis un an sa base terrestre, et se dirige vers le système de l’étoile de première grandeur, Altaïr 4, pour une mission sauvetage très spéciale ! »Courage, détermination, suspens, amour et effets spéciaux sont les ingrédients de ce nouveau spectacle proposé par la compagnie Maboul Distorsion. Venez découvrir en exclusivité un film, dans la grande tradition de la science-fiction des années 50, en technicolor, en 3D sans lunettes et en plein jour !Comédiens : Maxime Barnabé, Cyrille Thibaudeau, Armel Façon, Richard Triballier et Nicolas Simonneau. Mise en scène : Fred Séchet.???? Place Odette Nilès — Tout public — Gratuit

Esplanade Odette Nilès Indre 44610