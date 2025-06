Un ouvrage de dames Théâtre de Pertuis Pertuis 27 juin 2025 07:00

Vaucluse

Un ouvrage de dames Vendredi 27 juin 2025 le vendredi à partir de 20h30. Théâtre de Pertuis Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

O’Zarts Etc présente » Un ouvrage de dames », une comédie de Jean-Claude Danaud et mise en scène de Myriam Ablon.

Au théâtre de Pertuis le 27 juin à 20h30, entrée libre.

Trois femmes, une veuve redoutable, une femme au foyer un peu bécasse et une bigote frustrée, vont échanger sur leur haine du sexe masculin qui va les pousser dans des situations complètement délirantes, féroces et drôles. Une conception du féminisme proche du totalitarisme… Elles ont un problème à régler, sur fond de meurtre et de preuves à faire disparaître. .

Théâtre de Pertuis Boulevard Victor Hugo

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 81 18 00

