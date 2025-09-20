Un ouvrage de la Ligne Maginot construit à ciel ouvert Ouvrage A10 – Immerhof – Ligne Maginot Hettange-Grande

Un ouvrage de la Ligne Maginot construit à ciel ouvert 20 et 21 septembre Ouvrage A10 – Immerhof – Ligne Maginot Moselle

Départs réguliers / Tarifs : 2€ / Gratuité : anciens combattants et militaires / Vêtements chauds et bonnes chaussures recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les passionnés de l’association Le Tiburce vous emmènent à la découverte de cet ouvrage unique de la Ligne Maginot, l’un des deux seuls construits à ciel ouvert.

L'ouvrage A10–Immerhof est un petit ouvrage (PO). Surnommé « Le Tiburce » par ses occupants en 1940, il a été construit entre 1930 et 1935, comme la plupart des ouvrages du Nord-Est. C'est l'un des deux seuls ouvrages construits intégralement à ciel ouvert, ce qui lui confère de nombreuses particularités.

La mission de l’Immerhof était la défense de son secteur d’action, situé entre les ouvrages A9–Molvange et A11–Soetrich, ainsi que la couverture de la liaison ferroviaire Thionville–Luxembourg.

L’ouvrage, entièrement souterrain, est constitué de quatre blocs et d’un casernement reliés par 250 mètres de galeries, avec de véritables espaces de vie et une usine en parfait état de conservation. Parking à proximité.

