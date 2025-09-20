Un ouvrage militaire à la tourelle électrique Ligne Maginot – Petit Ouvrage du Bois Karre Boust

Un ouvrage militaire à la tourelle électrique Ligne Maginot – Petit Ouvrage du Bois Karre Boust samedi 20 septembre 2025.

Un ouvrage militaire à la tourelle électrique Samedi 20 septembre, 10h00 Ligne Maginot – Petit Ouvrage du Bois Karre Moselle

Tarif adulte : 8 € / Tarif – 18 ans : 4 € / Gratuit pour les moins de 12 ans / Vêtements chauds et chaussures fermées conseillés.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Accompagnés de guides passionnés, pénétrez dans ce lieu empreint d’histoire et laissez-vous conter la bataille de juin 1940.

Ligne Maginot – Petit Ouvrage du Bois Karre Rue du Général de Gaulle, 57570 Boust Boust 57570 Moselle Grand Est 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/ Cet ouvrage est le premier d’infanterie du saillant de Cattenom. Sa mission était le croisement des feux avec les casemates les plus proches, ainsi que la défense d’une seconde ligne qui ne vit jamais le jour.

L’ouvrage monobloc est constitué de deux chambres de tir et d’une tourelle de mitrailleuses. Accès par le chemin situé en face du garage, sur la rue principale de Boust. Possibilité de se garer à l’entrée du site.

Journées européennes du patrimoine 2025

© CCCE, Ben Wallerich